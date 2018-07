Lady Gaga il debutto al Lido

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CINEMALady Gaga in passerella al Lido. Grande colpo di Venezia. A due giorni dall'annuncio dell'intero programma della 75. edizione, la Mostra rivela l'arrivo al Lido di uno dei film più attesi, confermando ormai la sua netta supremazia sul mercato americano, sottratta da tempo alla rivale Cannes con una strategia mirata e vincente. Ecco dunque che dopo la notizia del film d'apertura, in chiara sintonia anche scaramantica, con la riproposta della coppia Damien Chazelle (regista)-Ryan Gosling (attore), che dopo La la land approda in laguna con...