Ladri vicino a San Marco, visitati tre negozi

CRIMINALITÀVENEZIA La piaga dei furti di notte a ripetizione nei negozi di Venezia non hai smesso di colpire. Proprio la notte tra sabato e domenica i malviventi, probabilmente una banda, hanno colpito in almeno tre negozi della zona di campo San Filippo e Giacomo. Nel loro obiettivo, come altre volte, il registratore di cassa e l'esiguo fondo in esso contenuto. A denunciarlo pubblicamente è Michele, titolare di un negozio di oggettistica in vetro, che ieri mattina si è trovato la porta aperta, probabilmente con l'aiuto di qualche attrezzo...