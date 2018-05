Ladri in condominio, sparita bici da 5mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIDOPrimi furti di primavera al Lido. La bella stagione è arrivata e i lidensi sono avvisati: fate attenzione ai furti. E quando uscite ricordatevi di chiudere bene porte e finestre. Perdere un minuto in più può servire ad evitare brutte sorprese. Primo colpo grosso dei topi da appartamento in un condominio del Lido. A Ca' Bianca ignoti, in pieno giorno, sono riusciti ad intrufolarsi in un magazzino nel vano scale, al piano terra nell'androne di via dei Pinelli al Lido (nella foto). Per farlo, molto probabilmente, hanno approfittato di un...