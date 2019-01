Labirinti e teatri, le rivelazioni di Soccol a Ca' Pesaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOVi sono artisti che, pur avendo manifestato nel corso degli anni numerosi e diversificati campi formali ed espressivi, non riescono mai ad essere compiutamente definiti. Forse perché la loro opera non è mai del tutto figurativa né decisamente inoggettiva ma ha sempre a che fare con una certa evidente riconoscibilità che caratterizza, infine, la loro personale calligrafia espressiva. Accade di pensarlo anche in questa ristretta ma significativa mostra che il Museo d'Arte Moderna di Ca' Pesaro a Venezia, a cura di Gabriella Belli e...