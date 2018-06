CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La vittoria al primo turno del centrodestra, a Vicenza e Treviso, conferma il risultato del 4 marzo e lo rafforza a favore di una Lega ormai egemone nel Veneto (e non solo). Al contempo, la sconfitta del centrosinistra, dopo anni di riconosciuto buongoverno in quelle città, ed in tante altre più piccole (penso, ad esempio, a Porto Tolle) acuisce la sua crisi politica e sociale.Per il centrodestra si apre una nuova fase. L'equilibrismo berlusconiano - tenere insieme la coalizione nonostante il proprio declino elettorale e nonostante la scelta...