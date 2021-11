Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE ISOLEVENEZIA (t.b.) L'anno orribile dei trasporti veneziani continua a proporre vaporetti pieni e difficoltà per i residenti. In più, il ritorno del turismo in città non favorisce la serenità tra chi vive e cerca di prendere un mezzo per lavorare e tornare a casa e chi invece è in laguna per svago. Il fine settimana scorso, con circa centomila presenze pendolari ha messo in grosso affanno Actv, che anche nella programmazione non è...