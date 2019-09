CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VISITAPasseggiata veneziana per Mick Jagger dopo la partecipazione all'ultima giornata della Mostra del Cinema. Dopo i fasti del Lido e gli impegni cinematografici legati al film di Giuseppe Capotondi The Burnt Orange Heresy, il leader dei Rolling Stones, si è regalato una gita squisitamente veneziana. Ad accompagnarlo, Toto Bergamo Rossi, direttore di Venetian Heritage, uno dei maggiori Comitati privati per la salvaguardia di Venezia. Prima di fare il giretto per la città, Jagger è stato ospite nel palazzo dove risiede Bergamo Rossi in...