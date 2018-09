CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VISITAIl Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto mette in mostra per la prima volta al pubblico la sua sede di Ca' Michiel dalle Colonne a Venezia per festeggiare l'anno europeo del patrimonio culturale. L'opportunità di conoscere questa dimora nobiliare, oggi sede di uffici pubblici, ma che conserva ancora integro tutto il suo fascino antico, è offerta gratuitamente nelle mattinate di domani 22 e domenica 23 settembre, con visite accompagnate alle ore 10, 11 e 12. Il palazzo, la cui vicenda...