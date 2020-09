LA VIGILIA

VENEZIA Mancavano solo gli hacker. Iraniani, dicono. Del resto, per una edizione numero 77, cos'altro ci si poteva aspettare? La smorfia napoletana dice che il 77 è il numero del diavolo ed effettivamente quante ne sono successe in questi otto mesi. La pandemia, i morti, il lockdown, la crisi economica, le frontiere chiuse. Il miracolo, volendo, è che Venezia77 si faccia. «La Mostra del cinema? Non si poteva non farla», ha detto nella notte tra sabato e domenica il direttore Alberto Barbera, ignaro che di lì a poche ore la piattaforma Boxol per la prenotazione dei biglietti e dei posti in sala per gli accreditati - quanti? mille? millecinquecento? di certo non i tre, quattromila degli anni passati - sarebbe andata in tilt, non si è ancora capito se piratata o più banalmente squassata dalla mole di richieste. Tant'è, domani si comincia. Con il muro e con gli oleandri che faranno piangere i cacciatori di selfie perché del tappeto rosso non si potrà vedere niente, né la madrina Anna Foglietta né la presidente della giuria Cate Blanchett, neppure il nuovo presidente della Biennale Roberto Cicutto. Tutti bendati, tutti distanziati, tutti murati. Per vederli bisognerà collegarsi a Rai Movie, la tv ufficiale della Mostra del cinema, oppure ai canali social della Biennale, dove tutto sarà trasmesso in diretta. E sarebbe un festival in presenza.

I PREPARATIVI

Il lunedì che precede l'inaugurazione della Mostra del cinema è sempre stato una sarabanda. Operai, giardinieri, muratori, elettricisti, baristi, vivandieri. E giornalisti, accreditati, cinefili. Il lunedì ante Mostra era un condensato di elettrica attesa, mentre i lavori per concludere gli allestimenti davano l'idea del formicaio: tutti all'opera. Ieri, una mestizia. Pareva la vigilia dei Morti, grigio, freddo, umido, pioggia. Con gli operai al lavoro, sì, ma senza quell'allegra, caotica confusione che fino a un anno fa aveva caratterizzato il Lido. Sì, sarà un'edizione diversa. Anche per il popolo della Mostra, che quest'anno farà ancora più fatica a sfamarsi visto che il self service nel giardino del Palazzo del Casinò per evitare assembramenti è stato abolito. Solo un paio di bar e una pizzeria e ovviamente la Terrazza Biennale di Tino Vettorello, che, essendo all'aperto, è già gettonatissima dalle delegazioni dei film per le cene post proiezione. E poi l'incubo delle prenotazioni: il protocollo anti-Covid ha non solo imposto il distanziamento e la mascherina obbligatoria ovunque - anche all'aperto, anche durante le proiezioni dei film - ma anche l'abolizione della carta, una scelta che magari farà felice Greta Thunberg (che però al documentario in suo onore, il 4 settembre, non ci sarà), ma che renderà complicata la vita di tanti se le piattaforme informatiche, com'è successo da domenica, andranno in tilt. Appunto: cos'è successo domenica? E ieri? È stato un attacco degli hacker, come ha ventilato il direttore della Mostra Alberto Barbera su Instagram, a bloccare la piattaforma Boxol o è stato qualcos'altro? A ieri sera, la Biennale non si era ancora pronunciata: dovrà essere Boxol a dire cos'è successo prima che la Fondazione si pronunci ufficialmente, di certo il disagio non è mancato e, soprattutto, non è stato un bel biglietto da visita. Sito in tilt per ore sia domenica che ieri, impossibilità per alcuni di prenotare la partecipazione alle conferenze stampa (ebbene sì, vanno prenotate anche quelle), panico totale, poi, un po' alla volta, la soluzione dei problemi. Il fatto è che Venezia77 si regge sul distanziamento, sulle mascherine, sulla misurazione della febbre, ma soprattutto sulle prenotazioni. Un bravo fotografo potrebbe immortalare il popolo della Mostra: Venezia77 sarà tutta gente china sul telefonino alle prese con le prenotazioni e fan attaccati ai social della Biennale a guardare le dirette dei red carpet. Presenti fisicamente eppure assenti.

IL PROGRAMMA

Oggi, vigilia dell'inaugurazione, il programma è già denso. A mezzogiorno arriverà la madrina Anna Foglietta (e ancora non è chiaro come dovranno comportarsi i fotografi alla darsena dell'Excelsior, tradizionale luogo di sbarco della prima delle dive). Alle 17 ci si sposterà in centro storico, ai Giardini della Biennale, dove il ministro ai Beni culturali Dario Franceschini parteciperà alla cerimonia di assegnazione dei Leoni d'Oro Speciali 2020 a Maurizio Calvesi, Germano Celant, Okwui Enwezor e Vittorio Gregotti. Poi, la sera, in Sala Darsena e al PalaBiennale, la proiezione di Molecole, il film documentario fuori concorso di Andrea Segre. Alla fine tutti a casa. Come domani, del resto. Perché il Covid ha cancellato anche il gala inaugurale sulla spiaggia dell'Excelsior.

Venezia77. E poi dicono che è superstizione.

