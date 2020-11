LA VICENDA

Si scatena la guerra per i ristori nel mondo teatrale e in Veneto. È stato depositato venerdì un ricorso straordinario al presidente della Repubblica da parte di alcuni teatri privati italiani per un'azione legale contro il Ministero dei Beni Culturali che ha stanziato (ed erogato nei giorni scorsi) 14 milioni di euro destinati a 70 teatri in tutta Italia, lasciando fuori la grande maggioranza delle strutture. Per capire il quadro, in Veneto sono arrivati al Geox di Padova quasi 800mila euro, al Teatro Nuovo di Verona quasi 500mila e allo Stabile del Veneto oltre 100mila (i Teatri Nazionali erano stati esclusi, ma lo Stabile regionale era stato declassato e quindi ha potuto ricevere qualcosa). Lo Stabile del Friuli Venezia Giulia ha preso 687mila euro e quello di Trieste poco più di 140mila. Contestualmente sono invece rimasti a bocca asciutta i circuiti regionali, ma anche sale storiche del Veneto gestite da Fondazioni - come Schio, Vicenza, Legnago, Belluno o Rovigo e tutti i teatri gestiti direttamente da amministrazioni pubbliche (che a Nordest sono la maggioranza).

Il ricorso è partito per l'esclusione degli esercizi teatrali privati. Il ricorso va contro quello che appare come un aiuto di Stato rivolto solo a 70 esercizi teatrali, per lo più già beneficiari del FUS, e che minaccia in modo devastante il mercato teatrale», Negli ambienti teatrali si osserva come molti non faranno ricorso, dato che per paradosso le strutture non vanno in perdita. Per teatri che servono una comunità, come accade in quasi tutto il Nordest, gli incassi non avrebbero coperto i costi degli spettacoli. Se dunque le strutture galleggiano, chi soffre di più sono gli artisti. Le compagnie che hanno performer a libro paga e gli artisti indipendenti sono inchiodati di nuovo, senza ricevere alcun sostegno. La domanda che serpeggia tra i teatranti è dunque: perché il Ministero ha trovato i soldi non per sostenere le fasce deboli, ma che deboli non sono. È stato preso a parametro il mancato incasso e fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019». (gb.m.)

