Si chiuderà lunedì prossimo al Tribunale di Rovigo con la remissione di querela, la vicenda giudiziaria e il polverone sui libri finiti al macero che erano parte del lascito di Gian Antonio Cibotto. Imputato del processo penale è Vittorio Sgarbi, e la remissione arriva dopo che il deputato e critico d'arte, in una lettera riassunta ieri per estratti dal presidente dell'Accademia dei Concordi Giovanni Boniolo e dal suo legale, l'avvocato Marco Petternella, ha riconosciuto a distanza di 2 anni la correttezza dell'operato dell'ente culturale rodigino e del suo presidente. Sgarbi si è scusato per le inutili offese e ha puntualizzato che quanto aveva dichiarato l'11 gennaio 2019 si è rivelato frutto di informazioni incomplete fornite da terzi. Infine, ha annunciato una donazione liberale di 500 euro in segno di amicizia per l'ente.

Il caso era scoppiato dopo la segnalazione di alcuni cittadini, nel novembre 2018 che indicavano come una parte di quei libri era stata smaltita con due container a Ecoambiente, gestore dei servizi di raccolta rifiuti in Polesine. Il noto critico d'arte aveva prima presentato un'interrogazione parlamentare, poi l'11 gennaio 2019 una denuncia-querela ai Carabinieri per il preteso reato di danneggiamento del lascito librario, e in una conferenza stampa a poche ore di distanza - diffusa anche in diretta Facebook - aveva scomodato l'assassinio Matteotti e l'alluvione del Po per raccontare i libri al macero come un delitto contro la città, contro la cultura, contro Cibotto. A citare direttamente a giudizio Sgarbi, per l'ipotesi di reato di diffamazione, era stata la Procura di Rovigo. La pronuncia del giudice per le indagini preliminari accertava l'appropriatezza dell'operato dell'Accademia dei Concordi nella cernita dei libri, avvenuta in accordo con l'erede dello scrittore scomparso nell'agosto 2017. «Gli atti processuali sono inequivocabili - spiega l'avvocato Marco Petternella -. Credo che il riconoscimento da parte di Sgarbi, che è persona di cultura, dell'errore in cui è incorso, gli dia onore e merito della piena correttezza del professor Boniolo e di tutta l'Accademia dei Concordi». Non ci saranno azioni in sede civile di risarcimento.

