Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VICENDAÈ stata una notte di grande paura per Gaetano Curreri, leader degli Stadio, ma anche per il popolo dei fan messo in agitazione dalla notizia del malore che ha colpito il 69enne bolognese, una delle voci più apprezzate d'Italia al termine di un concerto a San Benedetto del Tronto. Una notizia che è giunta mentre Curreri con gli Stadio sta girando la Penisola con il suo show. Per fortuna dopo una iniziale apprensione, la rapidità...