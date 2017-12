CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VERTENZAVENEZIA Un Natale più sereno per i 453 lavoratori che garantiscono guardiania, pulizie e vigilanza dei musei cittadini. La Fondazione Musei Civici di Venezia ha, infatti, ha escluso dall'assegnazione dell'appalto la cordata capitanata da Opera opifici fiorentini Spa e ha prorogato fino a marzo l'attuale affidamento alla Cns per poter fare tutte le verifiche del caso e, se tutto sarà in regola, assegnarle definitivamente il lavoro. Cns è la cooperativa che gestisce l'appalto da parecchi anni e che lo scorso ottobre si era...