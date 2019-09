CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VERTENZAVENEZIA Per un giorno gli strascichi polemici hanno lasciato strada spianata all'incontro tra i vertici della Fenice e le sigle sindacali per parlare del futuro dei posti di lavoro. In un incontro che il sovrintendente Fortunato Ortombina ha definito «Pacifico e molto costruttivo» le parti ieri si sono trovate per discutere due temi aziendali molto delicati, legati al welfare e al piano delle assunzioni. Se da un lato il teatro ha in passato sofferto una carenza di stabilità nelle figure professionali, la svolta sembra arrivare...