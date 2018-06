La verità di Corradini: «Il mio ritiro colpa di Fi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CANDIDATO A TEMPOSAN DONA' Candidato a sindaco per tre settimane. Lui è Gianni Corradini, commercialista e docente all'università di Trieste, in passato presidente del Casinò di Venezia: per sette giorni è stato il candidato del centrodestra sandonatese, l'uomo giusto per vincere le elezioni. O almeno così era stato ipotizzato, soprattutto dalla Lega. Poi le varie divisioni hanno avuto il sopravvento e il professionista ha preferito fare un passo indietro, rinunciando alla candidatura per tornare definitivamente alle sue attività....