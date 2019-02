CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La vergogna che devono provare Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, dovendo ammettere che i loro genitori hanno dei lavoratori in nero, deve far riflettere tutti gli elettori sull'importanza di affidare incarichi importanti a persone competenti e con la dovuta esperienza. L'apoteosi è stata raggiunta domenica sera durante Non È L'arena, quando Di Maio, a seguito della domanda di Massimo Giletti, non ha avuto altra risposta da dare che: l'importante non è il fatto in se, ma la coscienza di sapere che chi ha sbagliato ha saputo chiedere...