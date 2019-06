La vera vita del Vampiro nel volume a fumetti di Strukul

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROIl personaggio reale dietro la leggenda del Vampiro. È un kolossal a fumetti Neve e Fuoco, edito per Feltrinelli Comics da domani in libreria, secondo capitolo dell'emozionante saga all'ultimo respiro che porta la firma di Matteo Strukul, quarantaseienne padovano tra i romanzieri italiani di maggior successo, che così continua nella sua rievocazione storica con un'indubbia maestria nel padroneggiare trame e colpi di scena. Il libro, che si avvale della bravura di Andrea Mutti, disegnatore apprezzato in tutto il mondo, torna dunque a...