La vera impresa del film non è la missione impossibile condotta da due tommies nei campi di battaglia di Écoust-Saint-Mein nell'anno più critico del primo conflitto mondiale. La scommessa più ardua è raccontarla in un unico piano sequenza senza apparenti stacchi di ripresa, rendendo il tempo dell'azione formalmente eguale al tempo di visione: i 110 minuti di film sembrano quelli necessari per compiere la missione che si svolgerebbe però in 24 ore (il passaggio al nero dal giorno alla notte a 66 minuti dall'inizio non interrompe la continuità di ripresa). Cancellando la sospensione dell'incredulità, è ovvio che un'azione del genere in successione temporale, come imporrebbe l'unico piano sequenza, richiederebbe ben altro tempo. Perché uscire dalle trincee, attraversare il difficile terreno devastato, attraversare fiumi, subire attacchi dai nemici, entrare nelle loro linee, convincere flemmatici comandanti, è possibile nella modalità temporale di un videogioco (è c'è il rischio che il film lo sia). Tuttavia, al cinema non si fanno troppe domande: si gode della visione e basta; e qui, nonostante il tema drammatico, si dimentica la coerenza col mondo vero e si ammira il superbo quanto ingombrante lavoro del direttore della fotografia Roger Deakins (Oscar per Blade Runner 2049) indubbiamente aiutato dal digitale che oggi permette, più che in passato, di realizzare un apparente, lunghissimo piano sequenza. Apparente sì, perché le singole riprese, alcune girate in set diversi (come l'attraversamento del ponte di Écoust-Saint-Mein), durano dai due agli otto minuti ognuna e poi sono incollate invisibilmente in postproduzione.

Questioni tecniche, certo, ma anche estetiche e a Mendes piacciono i piani sequenza (ricordiamo l'inizio del suo Spectre); ma qui non siamo in uno 007: si vorrebbe raccontare la Storia seppure in un episodio minimalista. Ecco, forse è questo il limite problema del film: da un lato la giusta assenza del senso di eroismo e di epica, la quasi insignificanza degli interpreti (Chapman e MacKay) che è stata la caratteristica dei soldati della prima guerra totale del Novecento, coraggiosi malgrado loro, e il senso di inutilità di quel conflitto che fu il suicidio dell'Europa. Dall'altro lato, il trionfo dell'estetica cinematografica sull'etica del messaggio: non è il cosa si racconta quel che più conta, ma il come. A suo merito la notevole filologia del set: le trincee, la no man's land, i cadaveri in putrefazione, il grigiore mortifero dei paesaggi devastati, sono di grande realismo e sono indubbiamente un plus del film. La corsa finale del sopravvissuto riporta la finzione di realtà alla semplice narrazione e quindi al puro immaginario: siamo al cinema, non c'è dubbio.

Giuseppe Ghigi

