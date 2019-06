La veneziana Katia sfiora la corona A Miss Mondo va una napoletana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCORSOUna ragazza veneta seconda al concorso di Miss Mondo Italia 2019. Si tratta di Katia Riparelli, 24 anni, veneziana di Vigoovo che, sul filo di lana è stata battuta da Adele Sammartino, psicologa di 23 anni, residente a Pompei, ma originaria di Castellammare di Stabia. Katia, studentessa di Statistica all'università di Padova, ama scrivere racconti e di arte, offrendo suggerimenti attraverso il suo blog Leggolibrivedogente.com. Per un soffio non ha indossato la corona che a dicembre l'avrebbe portata in Thailandia alla finale...