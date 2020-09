IL MONSIGNORE

Sabato 12 s ettembre, nella cantina Maeli a Baone (Pd) va in scena la Cena in Vigna sugli Euganei, che comincerà con la vendemmia benedetta al tramonto. Monsignor Liberio Andreatta, già a capo dell'Opera Romana Pellegrinaggi, vendemmierà con Elisa Dilavanzo il vigneto soprastante la cantina e impartirà la sua benedizione ai grappoli raccolti. La vendemmia comincerà alle 18.30 con un brindisi inaugurale con il mosto appena pigiato ricordando così le tradizioni di una volta in una atmosfera davvero suggestiva. A seguire un ricco menù dove l'uva e il vino saranno protagonisti delle pietanze proposte: dal Crostino di pane della vendemmia da grani antichi coltivati a Baone con gelé di Moscato Giallo Maeli e baccalà mantecato abbinato al Dilá 2016 Moscato Giallo metodo classico brut nature millesimato, alle Lasagnette fatte in casa con ragù di cinghiale marinato con il mosto delle vecchie varietà autoctone Maeli, coltivate sul Monte Gemola con il Dilante 2018, Vino rosato col fondo, imbottigliato con i propri lieviti e rifermentato in bottiglia. C osto a persona di 58 euro, prenotazioni: 3381136769.

VENDEMMIA SOLIDALE

Il giorno precedente, va in scena la prima vendemmia anti-Covid, venerdì 11,, dalle 17, alla cantina Le Manzane di San Pietro di Feletto (Tv) tra le colline del Prosecco Superiore. La vendemmia solidale - nona edizione - quest'anno non è infatti aperta al pubblico ma, nonostante le limitazioni, Ernesto Balbinot e Silvana Ceschin hanno deciso di organizzare ugualmente la manifestazione con tutte le precauzioni.

A vendemmiare, oltre ai ragazzi della cantina, ci saranno gli sponsor, i partner, i beneficiari e le autorità. Il ricavato sarà devoluto ai reparti Covid dell'Ulss 2. Tra gli apprendisti vignaioli: la campionessa paralimpica Giusy Versace, il Campione del Mondo di Tiramisù Andrea Ciccolella e il governatore del Veneto Luca Zaia. Presente anche Sammy Basso, il più longevo al mondo tra i malati di progeria, malattia che provoca un invecchiamento precoce. I grappoli raccolti diventeranno Prosecco Superiore che sarà disponibile a Natale 2020. Novità: da quest'anno il prosecco solidale si può degustare anche a Isola Edipo, lo spazio degustazione di prodotti a chilometro etico nel cuore la Mostra del Cinema di Venezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA