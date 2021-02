TEATRO

Un'enorme bottiglia di Prosecco domina la scena. Perché se La vedova allegra di Franz Lehar era ambientata a Parigi, anche, una messinscena fortemente veneta non poteva che valorizzare le bollicine del territorio (sostenuta dal Consorzio del Prosecco Doc). È forse questa la bizzarria più curiosa nell'allestimento della famosissima operetta co-prodotta dai Comuni di Padova e Treviso con il Teatro Stabile del Veneto, confermando l'alleanza già realizzata con il Rigoletto e giocando la carta di un altro streaming per la stagione lirica dei teatri Verdi e Del Monaco. Lo spettacolo debutta domenica 21 febbraio a partire dalle 17 sulla piattaforma Backstage e sul canale You Tube dello Stabile (www.teatrostabileveneto.it).

CAST IMPORTANTE

Una delle operette più amate dal grande pubblico, a partire dal momento del suo debutto a Vienna, rivive oggi con i suoi intrecci amorosi sul palcoscenico del Verdi, dove l'allestimento dello spettacolo si è svolto nel rispetto di tutti i protocolli Covid. Anzi, per garantire il distanziamento e la sicurezza per le 120 persone coinvolte nel progetto tra interpreti, danzatori, strumentisti, coristi, tecnici e operatori il teatro di Padova è stato spogliato delle poltrone e la platea è diventata parte integrante degli spazi scenici. Diretta dal regista Paolo Giani Cei, l'operetta vede nel cast 16 interpreti, tra i quali il baritono Omar Montanari (barone Mirko Zeta), il soprano Ruth Iniesta (Valencienne), il tenore Alessandro Safina (Conte Danilo), il soprano Anastasia Bartoli (Hanna Glawari) e il tenore Matteo Roma (Camille de Rossillon). In scena ci saranno anche i danzatori della compagnia Padova Danza Project, mentre a dirigere il Coro Lirico Veneto e l'Orchestra Regionale della Filarmonia Veneta sarà il maestro Alvise Casellati.

«Il gioco dell'operetta è non prendersi mai sul serio osserva il regista Giani Cei - In un mondo sempre più virtuale e sempre più privo di ironia, giacché il filtro della distanza sopprime le espressioni umane, riscoprire l'immediatezza e il brio dell'opera leggera è di sicuro un'occasione unica».

COLLABORAZIONI

Terminato l'allestimento, le riprese si sono concluse ieri e tutto è pronto per andare in streaming. E mentre non si fa lirica da nessuna parte come ha sottolineato il maestro Casellati - a Padova e Treviso si continua a lavorare con una partnership alla quale gli assessori di Treviso e Padova, Lavinia Colonna Preti e Andrea Colasio. È stata «un'impresa non facile, considerata la situazione emergenziale, gestire un cast e una macchina organizzativa così numerosa ha evidenziato il direttore dello Stabile Massimo Ongaro - Stiamo però dimostrando che si può lavorare e fare teatro in sicurezza. Questo ci consente di continuare a produrre cultura e a dare lavoro ai professionisti che vivono di teatro e di lirica». Che per gli artisti è essenziale, tanto quanto allenarsi per un atleta.

Giambattista Marchetto

