La Val di Zoldo ricorda Vassalli

L'ANNIVERSARIOUna mostra itinerante fra le Dolomiti e Venezia propone un nuovo, poco conosciuto legame fra la montagna veneta e la sua città di mare. E lo fa puntando i riflettori sul romanzo storico Marco e Mattio e sull'autore, lo scrittore novarese Sebastiano Vassalli, già Premio Strega nel 1990 con il suo capolavoro La Chimera e scomparso 4 anni fa, in odor di Nobel, il 26 luglio 2015. Perché proprio la vicenda narrata in Marco e Mattio riserva nuove sorprese, come del resto tutti i romanzi di Vassalli, prende il via fra le montagne...