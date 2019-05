CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La tristezza è la malinconia in stato di disgrazia.- Sono un nostalgico che sogna il passato, non sa vivere il presente e teme il futuro.- Il passato è passato. Ma, per me, il passato non passerà mai.- Pioveva e io cercavo di ripararmi all'ombra degli alberi spogli.- Oggi mi sento una foglia al vento piena di rughe e di passato.- L'amore è un incantesimo che per un incantesimo nasce e per un incantesimo muore.- Solo nel sogno riesco a respirare.- La vita travolge chi non sa gettare l'ancora nel porto della meditazione.- I miei vent'anni...