CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRILOGIA Un film può nascere anche guardando un quadro. È stato così per Capri-Revolution, il film di Mario Martone passato ieri in concorso - accolto da sette minuti di applausi - e che di fatto chiude la trilogia del regista napoletano dopo Noi Credevamo e Il Giovane Favoloso. «Mi sono imbattuto nella storia del pittore Karl Diefenbach vedendo i quadri alla Certosa di Capri. Non sapevo che nell'isola all'inizio del 900 ci fosse stata una comune, simile a quella di Monte Verità in Svizzera. Una comune omeopata, vegetariana e...