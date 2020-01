La traviata del 2020 in abiti contemporanei

LIRICA

Pochi giorni dopo il brindisi del Concerto di Capodanno, la programmazione lirica della Fenice riprende con un nuovo ciclo di recite dello spettacolo divenuto simbolo del Teatro veneziano: La traviata di Giuseppe Verdi con la regia di Robert Carsen e le scene e i costumi di Patrick Kinmonth. A dirigere la ripresa del capolavoro verdiano sarà Stefano Ranzani, alla testa dell'Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, con Claudio Marino Moretti maestro del Coro. La prima di domani, alle 19, sarà seguita da sette repliche il 5, 18, 22, 24, 26, 28 e 29. Melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, La traviata è uno dei titoli più rappresentati nei teatri di tutto il mondo, ma è anche un'opera legata a doppio filo al Teatro veneziano non solo perché andò in scena per la prima volta proprio qui, il 6 marzo 1853, ma anche perché fu questo titolo a inaugurare, nel novembre 2004, la prima stagione lirica della Fenice ricostruita. Ispirata al dramma in abiti contemporanei di Alexandre Dumas fils, presentato a Parigi nel 1852, questo allestimento de La traviata a distanza di più di dieci anni dal suo debutto, oltre a essere diventato un pezzo imprescindibile della programmazione della Fenice, è stato selezionato dal prestigioso sito francese Culturetrip.com tra i migliori dieci spettacoli d'opera al mondo. Il cast di questo nuovo ciclo vedrà in scena, per le parti principali, un doppio cast composto dal soprano Maria Grazia Schiavo in alternanza con Francesca Sassu nel ruolo di Violetta Valéry, dal tenore Stefano Secco in alternanza con Alessandro Scotto di Luzio nel ruolo di Alfredo e dal baritono Simone Del Savio in alternanza con Armando Gabba in quello di Giorgio Germont.

