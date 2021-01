LA TRASMISSIONE

«Credo che i piccoli errori che ci sono stati abbiano sottolineato il clima di grande verità che respiravamo sul palco. Ho visto che Amadeus addirittura sottolineava alcuni aspetti tecnici proprio perché da grande uomo di tv capiva bene che quegli errori amplificavano la verità di uno show fatto da tutti tra mille difficoltà ma con grande passione e con grande voglia di fare bene»: all'indomani della tormentata diretta di Rai1 di giovedì sera per festeggiare l'arrivo del 2021, all'insegna di problemi tecnici e gaffe che hanno suscitato imbarazzo in studio di fronte alle telecamere e agitazione nel backstage, Gianni Morandi - voluto da Amadeus al suo fianco per l'occasione - dà idealmente una pacca sulla spalla al padrone di casa e a prendere tutto con sportività.

A PORTE CHIUSE

La diretta de L'anno che verrà è stata tutto tranne che memorabile: le tante, troppe gaffe hanno messo a dura prova la pazienza dello stesso conduttore, costretto già a fare i conti con la difficoltà di guidare uno show del genere a porte chiuse, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, senza poter contare sul calore del pubblico. Quando, all'1.20, il cantante bolognese misteriosamente non si presenta sul palco per duettare con Piero Pelù sulle note di Tutta mia la città dell'Equipe 84 (forse perché impegnato a correggere il post su Facebook del selfie con Gaia, confusa - forse per la stanchezza - con Celeste Gaia, cantautrice milanese da lui lanciata nel 2012 a Sanremo, in gara tra i giovani con Carlo salvo poi sparire dai radar), è lui a intervenire, buttandola sul sarcasmo: «Ma dov'è Gianni Morandi? Sapete che se non si fa dieci chilometri al giorno...». Poi il cantante finalmente arriva, ma il duetto è un disastro, con i due che a un certo punto - pare a causa del gobbo - perdono il filo.

IL GOBBO

Lo stesso gobbo qualche ora prima aveva mandato in tilt Raf e Tozzi: tra stonature e ingressi sbagliati, il duetto su Infinito ha sfidato quel terribile siparietto di Gianluca Grignani e Gigi D'Alessio di qualche anno fa per il titolo di momento più trash del Capodanno televisivo. «La stesura che avevamo provato era un'altra da quella che ci suggeriva il gobbo. Ad un certo punto non sapevamo più quale parte del pezzo cantare. Problemi tecnici assurdi», si difenderà Raf su Twitter. Rimuoverà il post: ma la figuraccia rimane. E che dire di Rita Pavone, costretta a cambiare nel corso della serata ben tre microfoni?

Eppure, nonostante gli incidenti, la maratona ha conquistato ascolti record: 8 milioni e 152 mila spettatori con share del 33,9%. Segnando la rivincita di Amadeus su Alfonso Signorini, che l'anno scorso proprio in questo periodo bruciò l'annuncio dei big in gara a Sanremo 2020 pubblicando i nomi su Chi: stracciata la puntata speciale del Grande Fratello Vip, che su Canale 5 ha raccolto praticamente un terzo degli spettatori, 2,9 milioni, con share del 12,9%. «È il riconoscimento al lavoro rigoroso di tutta la Rai, che ha messo in campo le migliori professionalità per realizzare il migliore degli show possibili», commenta il direttore di Rai1 Stefano Coletta.

