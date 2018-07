CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La transizione verso un sistema energetico decarbonizzato, spesso pubblicizzato usando l'espressione green, passa necessariamente attraverso lo sviluppo di un mercato energetico internazionale. In questo contesto, il ruolo del gas naturale (in tutta la sua filiera e dunque anche nella sua forma liquida, il GNL) rappresenta un elemento chiave nel cammino verso l'utilizzo delle fonti rinnovabili tout court. Ma se questo genere di argomentazioni danno l'impressione che il dibattito si posizioni su scala mondiale e non locale ci si sbaglia. Una...