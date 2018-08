La tragedia di valle Miana: in 5 su una barca da 4 metri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMPAGNA LUPIAAncora nessun dettaglio sull'ultimo saluto a Giovanni Rampazzo, pensionato 76 enne di Campagna Lupia, rimasto vittima di un incidente in barca in laguna sud, sabato pomeriggio. Il corpo dell'uomo è stato subito messo a disposizione della famiglia dopo gli accertamenti fatti dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente che, con il medico legale, hanno constatato la morte accidentale del pensionato e senza alcuna responsabilità di terzi. La famiglia, ancora sconvolta per l'accaduto, rimane chiusa nel silenzio. Probabile...