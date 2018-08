LA TRAGEDIA CAVARZERE (VENEZIA) A mani nude. Per avere la meglio su di lei non

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIACAVARZERE (VENEZIA) A mani nude. Per avere la meglio su di lei non aveva bisogno di altro, visto l'enorme divario di stazza. Ha iniziato a picchiarla in giardino, poco dopo le 6 del mattino. Un climax di colpi, sempre più forti, fino a quando non l'ha vista cadere esanime a terra. Fino a quando Natalino Boscolo Zemello, 35 anni, si è reso conto di aver ucciso la propria moglie, Maila Beccarello, 37 anni.L'ORROREAl loro arrivo i carabinieri si sono trovati di fronte a una vera e propria mattanza. Le pareti insanguinate, all'interno...