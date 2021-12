LA TRADIZIONE

MESTRE Una fedina d'oro con cinque diamanti taglio brillante in onore al sacrificio delle donne che hanno figli. Una nuova nascita è la notizia che dovrebbe apparire nei giornali anche in apertura del 2022, secondo anno di pandemia, anziché i morti di Covid o di Capodanno a giudizio di Mario Romano. Anche quest'anno si rinnova la tradizione nata in collaborazione con il Gazzettino di regalare alla mamma del primo nato nel comune di Venezia una fedina in oro, a cui l'orafo all'angolo tra via Carducci e via Querini mantiene fede da 34 anni. Il suo negozio è il più antico in città per 66 anni di conduzione continua dal 1957. Se fino al 2019 era l'orafo a recarsi in un ospedale dell'area matropolitana di Venezia per consegnare la veretta alla mamma, l'anno scorso in piena emergenza sanitaria, poiché non era possibile accedere ai reparti, Romano ha invitato la madre del primo nato nel comune a contattare il giornale, e ritirare la fedina direttamente nel negozio dopo l'Epifania.

La famiglia Romano, originaria di Smirne e trasferitasi a Zara nel 1934, era arrivata a Venezia nel 46 aprendo l'attività di oreficeria in Calle dei Fabbri. Mario aveva 13 anni e aveva imparato il mestiere nel laboratorio del padre e in altri di gioiellieri veneziani fino al 1952. Rappresentante fino al 1957, si trasferisce in terraferma e si mette in proprio, aprendo oltre al negozio, un laboratorio di oreficeria e gioielleria. Nel 1977 fa un corso come gemmologo, e nel 1989 rinnovando il negozio è nata idea regalare una fedina dorata alla mamma del primo nato della provincia di Venezia (da tre anni nel Comune), come segno di speranza per le giovani madri in anni difficili dal punto di vista lavorativo. «Quest'anno - commenta Mario Romano - si nutre più speranza. Mi auguro che i nuovi nati abbiano una vita meno difficile dei precedenti, un miglioramento delle circostanze di vita e delle le attività commerciali». (f.spo.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA