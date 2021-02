LA TRADIZIONE

Ha cominciato con Sfornata a casa tua, un'intelligente trovata nata per accorciare le distanze tra laboratorio e clienti sparsi in tutta Italia. Il maestro padovano Luigi Biasetto ha pensato a questa modalità per personalizzare l'e-commerce della sua premiata pasticceria adattandosi alla necessità di investire sul delivery, senza allentare l'attenzione alla qualità e alla freschezza del prodotto. Come funziona? Semplice: i dolci sfornati al termine di una preparazione documentata in diretta social, arrivano a casa nel giro di 24 ore: ogni mese viene proposta una torta nuova e, dunque, dopo il flan morbido a febbraio è la volta di una golosa cheesecake al cioccolato, che si ordina sul sito, rigorosamente entro il mercoledì di ciascuna settimana, per riceverla il giorno seguente, o al massimo il venerdì.

PER CARNEVALE

A Carnevale è poi arrivata una nuova idea, per certi aspetti rivoluzionaria, visto che esplora si può dire - il mondo delle frittelle veneziane, prodotte in modo da renderle compatibili con la consegna a domicilio in tutta la Penisola: da tempo detentore delle Tre Torte, massimo riconoscimento per la guida Pasticceri&Pasticcerie d'Italia del Gambero Rosso, Biasetto sta riservando meticolosa e fantasiosa attenzione ad un e-shop sempre più efficiente e goloso che permetta ai clienti di godere anche da casa le creazioni più sofisticate.

Naturalmente la prima domanda che viene in mente è come possa una frittella resistere al viaggio e al passare delle ore senza risentirne in fatto di gusto, fragranza e freschezza. E, infatti, il lavoro si è concentrato proprio sulla tecnica di preparazione e sul metodo di confezionamento: realizzate a partire dalla ricetta veneziana con metodo bigné (vuote all'interno per accogliere la farcitura) e fritte in olio d'oliva microfiltrato italiano, le frittelle sono recapitate a domicilio in un'elegante confezione da 16, pronte per essere rigenerate su una fonte di calore (il classico termosifone è perfetto) per una ventina di minuti, oppure riscaldate in forno ventilato a 50 gradi per qualche minuto: una spolverata di zucchero a velo e il gioco è fatto. Numerose le varianti disponibili: si parte dalla proposta tradizionale veneziana con uvetta e pinoli, senza creme e più compatta, per poi tuffarsi nelle farciture più svariate: dalla crema alla ricotta allo zabaione, dalla mela al tiramisù al pistacchio, la panna.

IN CONFEZIONE

La confezione degustazione prevede 16 pezzi (25 euro il costo totale) di gusti diversi mentre castagnole e galani sono disponibili solo nelle pasticcerie di Padova e Udine (inaugurata un anno fa), o in consegna a domicilio in città. Ma lo shop on line di Biasetto è un vero, irresistibile festival delle tentazioni che vanno oltre il Carnevale. Dallo Scrigno Love con la nuova linea di cioccolatini alle bottiglie di cioccolata in tazza già pronta semplicemente da scaldare a casa, fino agli immancabili lievitati totalmente naturali, da sempre autentico vanto della casa.

C.D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA