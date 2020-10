La tradizione delle signore del mare, le passere lussignane, diventa digitale e per la Barcolana si spiegano le vele anche in rete. Sono le regate di e-sailing che si svolgeranno a bordo della Barcolana 50, la copia virtuale dello scafo in legno varato in occasione della cinquantesima edizione. Dopo il grande successo, nel 2019, della prima edizione che ha visto oltre 116mila barche in regata e un totale di 9.700 ore (oltre 403 giorni) giocate in una settimana, torna anche quest'anno con tante novità la seconda edizione della Barcolana e-sailing Cup.

Organizzato sulla piattaforma ufficiale di e-sailing, Virtual Regatta, l'attesissimo evento di vela virtuale collegato alla Barcolana è partito lunedì, in attesa di decretare il proprio vincitore venerdì 9 ottobre. Tra le grandi novità di questa seconda edizione di Barcolana e-sailing spicca la localizzazione della regata per promuovere il turismo e il territorio: il waterfront triestino, con i suoi punti più importanti come la piazza Unità, il Faro della Vittoria e il Castello di Miramare sono stati riprodotti nel gioco, tanto che chi partecipa alle prove ha la sensazione di trovarsi proprio sul campo di regata della Barcolana. Migliaia di persone conosceranno così, intanto virtualmente, il golfo e le sua bellezza.

Anche l'imbarcazione scelta per questo evento fa parte della storia della Barcolana. Alla regata virtuale si partecipa, infatti, a bordo di Barcolana50, lo scafo della tradizione adriatica realizzato per la cinquantesima edizione e oggi riprodotto virtualmente all'interno dell'ambiente di gaming. Per la prima volta all'interno della piattaforma si potrà navigare con una barca in legno, unica presente nel gioco, in una fusione tra tradizione e modernità che è tipica dell'anima della Barcolana.

Il gaming è un settore in grande ascesa e Barcolana diventa protagonista anche nel mondo virtuale delle regate. Partecipare a Barcolana e-sailing Cup proietterà i regatanti nello spirito, nel luogo e nella logica della Barcolana reale e permetterà di vivere la regata e respirarne lo spirito anche a distanza. Sono attesi migliaia di giocatori, anche perché Virtual-Regatta ha aumentato notevolmente la propria popolarità e il pubblico in tutto il mondo nel lungo periodo di lockdown, in cui, in molti Paesi, non è stato possibile navigare per molti mesi se non virtualmente. L'evento si potrà seguire sulla piattaforma Virtual Regatta, da cui si potrà accedere anche per allenarsi. La regata virtuale si potrà seguire sulla webtv ufficiale del mondo e-sailing: una serie di trasmissioni parlerà delle regate svolte ed effettuerà la cronaca in diretta di semifinali e finali.

Il calendario ha già scandito le prime giornate di gara con la practice race, gli allenamenti che servono sia a conoscere il Golfo di Trieste virtuale sia a testare la barca Barcolana50 e con le qualificazioni vere e proprie, alle quali possono partecipare tutti, che andranno avanti fino a mercoledì 7 ottobre, secondo un tabellone che permetterà ai migliori di accedere alle semifinali, in programma giovedì 8 ottobre alle 20 e alle 21.30. Venerdì 9 ottobre alle 21, sempre in diretta sulla webtv, è in programma il clou dell'evento, il Grand Final, che decreterà il podio della seconda edizione della Barcolana e-sailing Cup e decreterà anche il vincitore della Barcolana virtuale con tanto di premi in palio per i primi tre classificati, come nella tradizione dell'evento. Ma, in questo caso, se la regata è virtuali i premi, quelli no, sono reali.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

