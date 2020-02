LA TRADIZIONE

Alla Trattoria Vecio Borgo di Paese (Tv), venerdì 7, cena dedicata al Radicchio rosso con un menu (27 euro, info 0422/480254) che, dopo l'aperitivo, prevede: Culatello di Sauris con insalatina invernale, Bignè al radicchio con fonduta di Montasio, Risotto al Radicchio rosso e Casatella DOP, Tortelli al radicchio con ragù bianco, Coppa di maialino cotta a bassa temperatura, Torta al cioccolato bianco e radicchio. A Pieve di Soligo (Tv), da Muner, serata della Faraona con Salsa Pevarada che arriverà in tavola dopo l'Antipasto misto e sarà seguita da Sorbetto e Dolce della Casa (costo, 25 euro).

Aroma di chicchetti veneziani è il format di Aroma 19 di Monastier (Tv), sempre venerdì. Una raffica di cicchetti per cominciare (Sarde in saor, gamberi in saor, baccalà mantecato, capesante gratinate, Uova e acciughe, insalata di piovra, folpetto alla veneziana, moeche fritte), e poi il primo piatto (Risotto coi go), il secondo (Seppie in umido alla veneziana e polenta morbida) e il dessert (Tiramisù e frittelle), che più veneziano non si può. Costo, 40 euro. Locanda Cannaregio a Rivarè di San Biagio di Callalta (Tv), propone sempre venerdì 7, una serata dedicata al baccalà: Crostini di baccalà mantecato, polpettine di baccalà e radicchio, pappardelle baccalà e cappesante, baccalà in umido e alla vicentina. Il tutto a 25 euro.

