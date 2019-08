CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TOURNÉEL'ultima spiazzante svolta dei Rumatera, scanzonati ragazzacci del pop e rock nostrano, dal passato punk, è quella di conquistare il popolo del lissio. La tournée, che stasera approda a Scorzè alla Festa dello Sport alle 21, per proseguire poi domani, sabato 10, a Portegrandi alla Festa dei Omeni alle 22, e approdare lunedì 12 agosto a Sottomarina a Un mare in musica alle 21, ha per titolo Ingestibili Tour. Sul palco L'Orchestra dei Dolcissimi Rumatera, già apprezzata nel primo videoclip d'accompagnamento del progetto, girato...