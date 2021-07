Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TOURNÈEDal repertorio di Ennio Morricone sulla spiaggia di Bibione alla musica di Roby Facchinetti nel Bosco degli Artisti sopra Falcade, passando per l'Arena di Verona con Jerry Calà. L'estate 2021 si annuncia movimentata, all'insegna della musica proposta in luoghi fuori dal comune, per il maestro Diego Basso (info www.diegobasso.com). Il direttore d'orchestra di Castelfranco Veneto sarà in tour a partire da venerdì 16 luglio, quando...