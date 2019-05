CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La tornata elettorale non è solo europea è anche molto, molto locale: ci sono anche le amministrative per numerosi Comuni. E forse la coincidenza può essere d'aiuto per riflettere anche sullo stile dei sindaci che si insidieranno o saranno riconfermati. Dunque un eurosindaco è possibile? Cominciamo con una provocazione... Borgomastro, Bürgermeister in tedesco, magister civium in latino, esperto, magistrato, leader, responsabile al vertice della comunità dei cittadini. Chiariamo subito: nessuna velleità secessionista o nostalgica, né...