La supermodella Vittoria Ceretti (nella foto) sarà co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo. Lo annuncia Amadeus, direttore e conduttore artistico. «La kermesse - spiega Amadeus - si arricchisce di una nuova presenza femminile: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent'anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021». Intanto si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali la top model inglese Naomi Campbell avrebbe rinunciato alla partecipazione al Festival per paura del Covid e soprattutto per evitare la necessaria quarantena del rientro. L'ipotesi di una sua presenza, quindi, risulta abbastanza remota. Vittoria Ceretti è nata a Brescia nel 1998 e ha iniziato la sua carriera da supermodella partecipando al concorso Elite Model Look nel 2012. Poi l'esordio in passerella con Dolce & Gabbana e centinaia di di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per maison come Chanel, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, Burberry, Versace, Etro, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton e Givenchy.

