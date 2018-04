CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TESTIMONIANZAVENEZIA «Stefano era solare, riservato, pieno d'inventiva. E sapeva nuotare bene». Lo ricorda così Ennio Carta, classe 1979, di professione ufficiale di macchina sulle navi, sempre in giro per il mondo impegnato per mesi in lunghe traversate, eppure molto spesso in contatto con il fratello minore. Ieri la tragica notizia lo ha raggiunto di prima mattina in Friuli, dove abita, e subito si è precipitato a Mogliano nella casa dei genitori, sotto choc per l'accaduto: il padre è un medico in pensione, la madre è stata...