MESTRE In quarantena sono quasi quattrocento tra medici, infermieri e operatori socio sanitari. Trentasette i positivi, il resto sono asintomatici in isolamento casalingo. I numeri hanno un peso, e in questo momento sono diversi i reparti in sofferenza di personale per le condizioni di emergenza, tanto da costringere l'azienda sanitaria a procedere con il blocco delle ferie per non incorrere in ulteriori carenze di organico. La prima linea degli ospedalieri, però, comincia ad accusare il colpo. La passione per la professione è sempre la stessa, sono le condizioni di lavoro però a far montare la rabbia. Il clima, all'interno degli ospedali dell'Ulss 3, non è tra i più sereni. Non tra i dipendenti, almeno, infuriati per come i vertici avrebbero gestito l'emergenza. Tra questi c'è Michele (il nome è di fantasia) infermiere dell'Angelo in quarantena.

Prima di tutto: come sta?

«Parliamo dal punto di vista sanitario? Bene, sono tra gli asintomatici. Se parliamo invece di come mi sento, la risposta cambia. Sono arrabbiato, infuriato per come è stata gestita questa emergenza sanitaria. Noi, che siamo la prima linea della sanità, siamo stati mandati allo sbaraglio».

Che cosa non ha funzionato?

«Troppe cose. Le pare normale che in pronto soccorso ci siano 48 persone in quarantena? La gente arrivava in ospedale con i mezzi propri, in massa. I controlli non ci sono stati all'inizio, il virus è stato diagnosticato solo dopo il ricovero».

Però c'erano dei protocolli precisi dettati dal Ministero. Solo a determinate condizioni doveva essere fatta la prova del tampone.

«Esatto. Il problema è che il questionario iniziale secondo me, secondo noi, era sbagliato. Si chiedeva se ci fossero stati contatti con cittadini cinesi, se si fosse tornati da quei paesi. Senza rendersi conto, però, che il vettore poteva avere un raggio ben più ampio. Anche italiano: poteva essere un manager, un turista, qualcuno di un'agenzia di viaggi. Sono arrivati casi di febbre, con quei sintomi, che sono stati trattati come influenza normale solo perché non avevano avuto contatti con dei cinesi. Poi, però, alcuni di questi si sono rivelati positivi».

Secondo lei è stata sottovalutata l'emergenza sanitaria?

«Io credo che la priorità dell'azienda non sia stata tutelare i suoi dipendenti: in alcuni reparti, e in particolare in Pronto soccorso, ci è stato chiesto di non mettere le mascherine per non creare allarmismo».

I dipendenti che sono venuti a contatto con i pazienti contagiati, o con chi li ha visitati o assistiti direttamente, hanno fatto tutti il test?

«No, impossibile. Ci dicono che non riescono a farlo a tutti. I primi giorni sì, ora sono troppi. Sono cambiate le direttive e a chi non ha sintomatologie non viene fatto il tampone. Ma non è tutto. Sappiamo di casi di dipendenti a casa con febbre alta a cui, per giorni, non è stato fatto il tampone. Abbiamo sentito il presidente della Regione Luca Zaia dire che è stato fatto, preventivamente, a tutto il personale sanitario dei reparti interessati. Non a Mestre, però. Qui nessun tampone preventivo. Faccio un esempio pratico? Pneumologia: il medico che è venuto a contatto con Umberto Pavan (l'anziano della Gazzera deceduto lunedì, ndr) è risultato infetto. Di quel reparto mi risulta che il tampone preventivo sia stato fatto solo a tre medici. Senza contare che in altri ospedali al primo sospetto, al primo caso, sono stati chiusi interi reparti. A Mestre e Venezia no».

E dopo?

«E dopo? Qualcuno un po' alla volta. Ma il problema è un altro: da quando è stato ricoverato a quando si è scoperto che era positivo sono passati cinque giorni. Il paziente prima, il medico poi».

Doveva esserci una comunicazione più puntuale, secondo lei?

«Non ci è stato detto nulla: direi che più di così senz'altro».

Come si stabilisce se un dipendente possa essere o meno stato contagiato?

«Ci chiedono a quanti metri siamo stati dal paziente, se siamo venuti a contatto. Ma cosa c'entra? Con quel personale ci sono scambi di sale continui, si condividono spazi comuni. Questo virus ha una facilità di contagio enorme, l'abbiamo visto, no?»

E chi come lei è in quarantena, oggi, che cosa teme di più?

«La paura per me, per noi, è di essere portatori sani. E non possiamo saperlo perché non ci viene fatto il tampone. Alcuni di noi assistono dei genitori anziani, altri hanno figli malati e immunodepressi. L'idea di essere un potenziale pericolo per loro, e non poterlo sapere, è angosciante».

Com'è la situazione dell'organico dell'ospedale di Mestre oggi?

«Sale operatorie ferme, blocco delle ferie, personale richiamato in ospedale da altre strutture o spostato da un ospedale all'altro a seconda del bisogno. Giudichi lei».

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

