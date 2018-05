CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZACiao Ermanno, penso di non arrogarmi meriti fasulli rivolgendomi a te con questa qualifica amicale. La tua grandezza è tale anche per la semplicità con cui guardavi a chi ti era caro. Per quarant'anni abbiamo condiviso una visione e un sentimento che si sono fatti sempre più profondi, a partire dalla comune riflessione intorno al valore della cultura popolare. Che poi significa rispetto e ammirazione per tutto ciò che gli uomini hanno saputo conquistare nel soddisfare i bisogni generati dalla comunità. Bisogni materiali e...