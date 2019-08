CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La terribile vicenda di Bibbiano ha scosso le coscienze degli italiani rivelando impensabili condotte di alcuni operatori dei servizi sociali, in concorso con professionisti di centri privati, nell'applicazione di misure di assistenza sui minori; questo malgrado le norme vigenti regolino in modo puntuale e accurato tempi, termini, modalità e le figure dei referenti chiamati ad agire con azioni che entrano d'imperio nel quotidiano e nella sfera psicologica di adulti e piccoli. Se quanto emerso verrà confermato, come sembra, ci troveremo...