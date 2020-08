LA TENDENZA

Non più soltanto presenza fissa nei front row delle sfilate, o vestiti in total look di questa o quella maison, durante concerti e occasioni pubbliche. Il rapporto tra musica e moda è sempre stato prolifico di punti di contatto, a partire dagli Anni '70 delle sottoculture, di cui la moda ha copiato i codici estetici, tramutandoli in canoni di riferimento, dal punk in poi. Se fino all'inizio dell'anno la collaborazione era divenuta dichiaratamente più commerciale con le star del panorama musicale che si affiliavano a un designer, e di conseguenza alla sua visione la pandemia da Covid-19, lo stop dei concerti e delle sfilate ha obbligato a un ripensamento.

LA RICERCA

In silenzio, i brand si sono messi, letteralmente ad ascoltare, scoprendo che secondo una ricerca Ipsos di questo febbraio ( A call to action: the power of you) il mercato dell'audio è ancora sottoutilizzato, pur abbondando di opportunità: analizzando 2 mila video pubblicitari, il risultato è che nel 92% dei casi ci sono chiari elementi visivi riconoscibili, ma lo stesso non si può dire del sottofondo musicale, che guadagna importanza solo nell'8% dei casi. Eppure, solo negli Stati Uniti, sostiene la ricerca congiunta di Nielsen Music e Billboard, nel 2019 si è speso 60% di tempo in più rispetto all'anno scorso fruendo musica e altre forme di intrattenimento, soprattutto streaming di video musicali. Così, durante il periodo di lockdown, per rimanere in contatto con i propri clienti, anche a distanza, i brand hanno iniziato a pubblicare delle playlist che rispecchiassero la loro visione estetica, traducendola in suoni.

Ad aprile Alexander McQueen ha aperto il suo canale Spotify, selezionando le diverse colonne sonore utilizzate per le sue sfilate, tramite John Gosling, dj e produttore che collabora da 20 anni con il brand, e facendosene realizzare ad hoc da Isobell Waller Bridge, poi eseguite dalla London Contemporary Orchestra. A seguirne l'esempio sono stati altri marchi, come l'italiano The Attico e Goop, il brand di lifestyle di Gwyneth Paltrow che su Spotify dispone di una playlist per i più svariati momenti della giornata, da quella perfetta per la lezione di yoga a quella per concentrarsi al lavoro, passando per la colonna sonora ideale sulle cui note godersi una cena in giardino, da Chet Faker ai Gotan Project. In piena pandemia, invece, Valentino ha reso fruibile al pubblico, su Instagram Live, uno special show di Alicia Keys: un impegno monetario che non tutti i brand possono permettersi. Il mercato dell'audio è però economico, considerato che, laddove non sia possibile pagare un consulente o un dj con un seguito sui social consistente, realizzare una playlist su Spotify è gratuito e aumenta quello che gli anglofili chiamano engagement, ovvero la relazione che il consumatore sente di avere con il brand, che si fa automaticamente più intima, perché rende il marchio più accessibile (almeno all'apparenza).

LA RELAZIONE

Ora che le misure da lockdown sono state allentate, e si spera che si torni alla dimensione reale il prima possibile compresi i concerti cosa succede? L'ultimo ad agire in questo senso è stato Stone Island marchio italiano di abbigliamento tecnico considerato dall'ultimo report di Lyst come uno tra i 20 brand più desiderati al mondo nell'ultimo trimestre che ha deciso di collaborare con Club 2 Club, rassegna musicale di avant-pop e musica elettronica che compie 20 anni a novembre. Il progetto, Stone Island Sound, si configura come una curatela musicale, con playlist che sono disponibili sulle diverse piattaforme, da Spotify a Tidal passando per Bandcamp, e che valorizzano la scena musicale contemporanea. Il dettaglio è che, il risultato di questa collaborazione sarà apprezzabile anche quando si entrerà all'interno di uno negozio del marchio, dove le playlist verranno riprodotte, come se fossero la colonna sonora ufficiale, catapultando il cliente in una esperienza immersiva, fatta anche di suoni, e non solo di immagini. A collaborare con il Club 2 Club è però anche Gucci, che in passato ha addirittura permesso all'evento l'utilizzo della sua location, il Gucci Hub di Milano: nel presente, però, se sui live non c'è ancora nessuna certezza, il brand ha prodotto una playlist che anticipava la sua ultima collezione, Epilogue, per aiutare lo spettatore a immergersi nell'atmosfera della collezione, e ha sostenuto in qualità di sponsor principale la mostra Stranger than kindness: a Nick Cave Exhibition (a Copenaghen fino al 13 febbraio 2021), dedicata all'opera di un artista la cui poetica è affine alle atmosfere di Gucci.

Giuliana Matarrese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA