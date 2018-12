CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TENDENZAC'era una volta il cinepanettone e, sotto le feste, un plotone di commedie made in Italy si dava battaglia nelle sale fino all'ultimo spettatore, fino all'ultimo euro d'incasso. Ma la musica è cambiata. Nessuno fa più i cinepanettoni intesi come mix di ambientazioni esotiche, gag, corna, parolacce. E quest'anno, mentre la scatenata pochade Natale a 5 stelle, il progetto postumo di Carlo Vanzina scritto da Enrico Vanzina e diretto da Marco Risi, è disponibile solo su Netflix, a ridosso del 25 dicembre uscirà in sala un'unica...