La Tempesta di Shakespeare a Padova Lo Stabile del Veneto tra danza e teatro

DANZALa danza è in grado di raccontare storie e personaggi di una narrazione teatrale, garantendo una chiara leggibilità della vicenda ma creando anche momenti onirici e visioni di grande fascino? Ha preso le mosse da questo interrogativo il progetto di messinscena della Tempesta di William Shakespeare in forma di opera danzata realizzato da Aterballetto (in coproduzione con CTB Brescia e con il Teatro Stabile del Veneto) con le coreografie di Giuseppe Spota e le musiche scritte ad hoc da Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro. E dopo il...