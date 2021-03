LA TECNOLOGIA

Il sogno di ogni allevatore e di ciascun casaro: avere nelle stalle latte più buono e nei caseifici più formaggio. E ottimizzare il consumo della materia prima. E, oltretutto, saperlo prima se il latte prodotto avrà l'attitudine giusta per creare un buon formaggio. Adesso si può, grazie ad un chip. Ma, attenzione, la tecnologia qui è pulita, non invasiva e aiuterà non solo a produrre meglio e con meno spesa e più guadagno, ma sarà un vantaggio anche per l'ambiente. E il palato. Insomma, una piccola (e neanche tanto piccola) rivoluzione, con tanto di nome e cognome: Pro Caseus. E anche una precisa paternità e maternità: quella di Intermizoo (l'Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico con sedi a Padova e a Brussa di Caorle) e dell'Università di Padova. Si tratta, in soldoni, di un nuovo metodo che predice l'attitudine casearia del latte grazie all'ausilio di un chip genico, il Pro Caseus, appunto. Grazie al quale si calcolano una serie di vantaggi: dall'aumento di produzione di formaggio fino al 10% ad un incremento della qualità, sia organolettica sia sensoriale. In breve: formaggi più buoni in tutti i sensi: «Nel mondo il 70% del latte viene trasformato in formaggio e l'Italia è tra i primi 10 produttori. Con questo metodo l'allevatore può finalmente pensare alla destinazione del latte: il formaggio», ha spiegato Francesco Cobalchini, dg di Intermizoo.

Sì, perché Pro Caseus misura addirittura la capacità del toro di generare figlie in grado di produrre un latte che può essere trasformato in maniera più efficiente. Con vantaggi per i consumatori finali, i trasformatori e gli allevatori. Chi sceglie animali con indice Pro Caseus, insomma, sa che sta scegliendo capi selezionati per la spiccata attitudine casearia e che producono più latte e latte più buono. Senza contare le ricadute in termini di sostenibilità per l'intera filiera, dal minor consumo di risorse come acqua e suolo, alla minore quantità di latte trasportato. Un bel vantaggio tenuto conto che negli ultimi 40 anni, la produzione mondiale di latte ha avuto un incremento del 64%.

Del resto le analisi sensoriali comparative realizzate su Asiago d'allevo e Grana Padano con latte da bovine Frisona/Holstein hanno evidenziato che il formaggio con indice Intermizoo è migliore all'assaggio: più intenso nel colore, nel profumo, nell'aroma, ma anche meno pungente, meno acido, meno friabile e con meno cristalli. Per non parlare dei vantaggi (per gli allevatori) anche in termini economici, visto che un litro di latte Pro Caseus consente di produrre fino al 10% di formaggio in più: «Un ridotto tempo di coagulazione ed una elevata forza del coagulo rendono la cagliata e la pasta del formaggio ottimali, evitando anomale fermentazioni microbiche che causano riflessi negativi sulla struttura e sulle caratteristiche del formaggio e, di conseguenza, un impatto sul valore commerciale del prodotto finito», garantisce il professor Martino Cassandro dell'Università di Padova.

