LA TECNICALa sfida nella sfida. Audi, che è uno dei brand più prestigiosi nel mondo dei rally essendo stato protagonista negli anni Ottanta della rivoluzione quattro, non ha mai corso i raid e quindi la Dakar. Affrontare la regina delle maratone per le prima volta con l'obiettivo di vincere è una mossa da brividi. Diventa un salto nel vuoto che catalizzerà l'attenzione mondiale, però, il fatto che per centrare l'impresa sia stato scelto...