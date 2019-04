La tavolata collettiva sarà libera dalla plastica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAVENEZIA Sarà interamente plastic free la quarta edizione di Tutta mia la città: in campo co' scugeri e pironi promossa dalla Municipalità di Venezia per la sera del 15 giugno, a partire dalle 19. Si tratta della cena collettiva che si svolge in vari campi della città in collaborazione con tutta una serie di associazioni, parrocchie e altre realtà attive nel settore sociale. Lo scopo della manifestazione è - come ormai noto - permettere ai cittadini di riappropriarsi della città, scendendo dalle proprie case e partecipando,...