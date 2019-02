La talentuosa falsaria che giocava con i geni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

New York inizio anni Novanta: Lee Israel è una biografa di talento col blocco dello scrittore. Ma non solo. Nè giovane nè bella, scontrosa e incline al bicchiere, non riesce a trovare il proprio posto in un mondo che sembra cambiare troppo velocemente. Niente impiego, pochissimi soldi, nessun amico a parte l'adorata gatta, affitto da pagare e appartamento sporco infestato dalle mosche. Una vita anonima in una città permeata dalle atmosfere di Woody Allen che incombe indifferente sulle tante vite da marciapiede che l'attraversano. Ma due...