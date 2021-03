La svolta verde del futuro passa necessariamente anche per il risparmio energetico e le tecnologie dedicate a questo percorso. Ed è questa la strada intrapresa da Edison, tra i maggiori operatori energetici del Paese, che ha messo a disposizione de La Biennale di Venezia il proprio know- how e le proprie competenze di eccellenza nei servizi energetici rafforzando il legame, nato nel 2018, con una delle più prestigiose e importanti manifestazioni culturali nel mondo.

«Siamo onorati di continuare la collaborazione con la Biennale di Venezia - spiega l'amministratore delegato di Edison, Nicola Monti - perché architettura e sviluppo sostenibile sono strettamente legati. Proprio per questo motivo ricerchiamo costantemente il confronto con chi pensa, progetta e gestisce gli spazi e le funzioni».

La società energetica è attiva nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni innovative per la gestione sostenibile delle risorse energetiche, ambientali ed economiche e co-sviluppa con architetti, aziende, terziario e pubblica amministrazione le smart-city di oggi e del futuro. In questo senso, l'azienda applica un nuovo approccio integrato, in grado di produrre benessere reale per l'ambiente e per le persone, mettendo in relazione i singoli edifici con il quartiere e la città nel suo insieme.

BASTA COMPARTIMENTI

Si abbandonano le logiche di interpretazione a compartimenti stagni di un progetto, valorizzando l'integrazione e il coinvolgimento dei vari attori interessati. E si allarga il processo ad architetti e urbanisti in una naturale evoluzione della loro partecipazione allo sviluppo della strada che porta al futuro.

L'idea di fondo è considerare i singoli edifici non come unità a sé stanti, ma parti di un quartiere e di una città. Secondo Edison la chiave per arrivare a questo

sta quindi nella comprensione di un territorio nel suo insieme, come sistema di comunità energeticamente indipendenti, che possano arrivare a essere completamente sostenibili e a impatto zero grazie all'autoproduzione di energia, senza gravare sul sistema nazionale.

Un obiettivo che passa attraverso una maggiore attenzione agli sprechi, che è possibile ridurre con il ricorso alla tecnologia. Infatti, secondo un report sviluppato sulle prime 15 città smart, ciò che emerge è che neanche il 5% è organizzato con il pieno sfruttamento delle opzioni digitali, tantomeno di ultima generazione. La strada da fare è perciò ancora lunga e gli investimenti nel settore non possono essere tralasciati. Attualmente gli investimenti in progetti digitali che hanno a che vedere con l'uso smart dell'energia sono appena 47 milioni di euro. Il 52% di questi è relativo al territorio, il 30% è destinato ai trasporti, mentre le soluzioni domestiche arrivano appena al 18%.

PARTNERSHIP

Una situazione che potrebbe essere agevolata dall'attivazione dell'attore privato, naturalmente in partnership con il pubblico: solo il 12% dei Comuni italiani si avvale di questo tipo di collaborazione, mentre il 71% fatica a reperire i fondi necessari ad avviare gli interventi nella direzione della smart city.

Il fattore abilitante per velocizzare questo processo di transizione sta nei cosiddetti big data, cioè la capacità di analizzare i dati a disposizione. Le città generano una grandissima quantità di dati e informazioni che, una volta messi a sistema, rappresentano un patrimonio ricchissimo su cui costruire la città del futuro.

Tomaso Borzomì

