LA SVOLTAVENEZIA Si trovavano nell'Est Europa i quattro banditi che lo scorso 17 marzo hanno tentato la rapina alla Gioielleria Rocca 1794, ex Missiaglia, in Piazza San Marco, con il nebbiogeno a mo' di diversivo sotto il campanile. Almeno un paio di loro, forse tre, sono stati identificati mentre per il resto della banda proseguono gli accertamenti. SVILUPPII quattro autori dell'eclatante tentativo di rapina non sono italiani ma stranieri, dell'Est Europa. Il colpo è stato organizzato per tempo, con l'acquisto del fumogeno e del nebbiogeno,...